ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От носорогов до таксы – удивительный мир животныхВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: В поисках особенной женщины, или Особенности мужчин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Россия. Мир21.05.18 07:25

В Норвегии отмечают снижение добычи нефти на 11%

Норвегия снизила добычу нефти и конденсата в апреле на 1,8% - до 1,868 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,902 млн в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). Относительно апреля 2017 года падение составило 11,6%.

Продажи природного газа составили 10,1 млрд кубометров, уменьшившись за месяц на 1 млрд кубометров.

Как сообщает finanz.ru, в среднем производство нефти в апреле составляло 1,513 млн б/с, что на 0,5% меньше мартовского объёма и на 4% ниже прогноза NDP. Относительно апреля прошлого года показатель упал на 11,4%. Основными причинами сокращения стали ремонтные работы и небольшие технические проблемы на ряде месторождений.

Общий объём добычи углеводородов в Норвегии в январе-апреле, согласно предварительным расчётам, составил около 79,5 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 3,5 млн кубометров нефтяного эквивалента ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 519 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Михаил
20.05.18 23:14
Никакого дела нет!!!Обвиняемый брат сотрудника полиции!И потерпевшего с 9 мая ни разу не опросили так же как и свидетелей!!!!
Комментарий к новости:Житель Кандалакши избил знакомого после распития спиртного
Владимир Толчинский
20.05.18 15:59
Я бы ещё понял дневной запрет для облегчения движения, но ночной расценивать иначе, чем наплевательское отношение к людям не могу.
Комментарий к новости:В связи с установкой дорожных знаков по улице Самойловой изменено дорожное движение
Сергей
17.05.18 21:40
Счетчики счетчиками, а почему тепло дорогое., для чего тогда счетчики, если ,,по факту'' дороже выходит., рассрочки, повышение тарифов-для чего? Ссылка на повышение цен-на нефтепродукты хороша, люди р
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Теплосчётчик - хорошо или это плохо?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:05«Врача вызывали?». Художественный фильм (16+)12:40«Тарзан». Полнометражный мультфильм (6+)14:10Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуРубль снижается на фоне ослаблении напряженности в торговых отношениях США и Китая-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика