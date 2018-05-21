В Норвегии отмечают снижение добычи нефти на 11%

Норвегия снизила добычу нефти и конденсата в апреле на 1,8% - до 1,868 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,902 млн в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). Относительно апреля 2017 года падение составило 11,6%.

Продажи природного газа составили 10,1 млрд кубометров, уменьшившись за месяц на 1 млрд кубометров.

Как сообщает finanz.ru, в среднем производство нефти в апреле составляло 1,513 млн б/с, что на 0,5% меньше мартовского объёма и на 4% ниже прогноза NDP. Относительно апреля прошлого года показатель упал на 11,4%. Основными причинами сокращения стали ремонтные работы и небольшие технические проблемы на ряде месторождений.

Общий объём добычи углеводородов в Норвегии в январе-апреле, согласно предварительным расчётам, составил около 79,5 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 3,5 млн кубометров нефтяного эквивалента ниже показателя за аналогичный период 2017 года.