В Норвегии штрафуют туристов и гидов за то, что они обижают белых медведей

Власти Норвегии оштрафовали туристического гида на сумму 12 тысяч норвежских крон (около 1,5 тысячи долларов) за то, что он испугал белого медведя во время попытки приблизиться к животному на архипелаге Шпицберген, пишет «Norway Today». В Норвегии действует правило: нельзя приближаться к полярным медведям, если это может их напугать.

Инцидент произошёл ещё в мае, но известно о нём стало только сейчас. На архипелаге Шпицберген туристы вместе с гидом совершали прогулку на снегоходах. На расстоянии 900 метров они увидели полярного медведя. Гид решил подойти поближе к животному. По мере приближения человека, медведь испугался и убежал прочь.

«Медведь был спокоен, а потом гид решил вместе с группой подъехать к животному поближе - это напугало зверя, и он начал убегать от людей. Только после этого гид остановил погоню», - приводит издание слова губернатора.

Стоит отметить, что Шпицберген в последнее время привлекает все больше туристов, поэтому существует большая вероятность, что подобные инциденты будут повторяться. В связи с этим власти Норвегии приняли решение более тщательно следить за ситуацией, и при необходимости будут немедленно принимать ограничительные меры для некоторых регионов, сообщает rsute.ru.

Группа туристов из Чехии приехала наблюдать солнечное затмение на норвежский архипелаг Шпицберген в марте нынешнего года. Перемещаясь по острову в поисках точки с наилучшим обзором, астрономы-любители заночевали в палатках. «Мы спали в палатке. Я проснулся от того, что на мне стоял белый медведь», – рассказал Якуб Моравеч, один из членов группы, попавший сразу после происшествия в больницу, норвежскому национальному теле-радиовещателю «NRK». – Он двинулся в направлении моей головы. К счастью, моя спутница выстрелила в него».

- Мы проснулись от криков: «Медведь! Медведь!», - раздававшихся из второй палатки, рассказывала тогда же другая участница событий, Сузанна Хакова. – Снаружи возле каждой из наших палаток стояло по винтовке, а у нас был ещё и револьвер внутри. Те, на кого напал медведь, не имели возможности добраться до своего ружья, поэтому моя мать трижды выстрелила в животное из своего револьвера».

Раненый и напуганный медведь бежал из лагеря. Все люди остались живы. Медведя позже разыскали и убили специально привлеченные для этого профессиональные охотники.

Руководителя чешской группы было оштрафовано на 10 тысяч норвежских крон (около 1123 евро). По природоохранным законам Шпицбергена, люди, путешествующие по архипелагу, обязаны обладать необходимыми знаниями и предпринимать достаточные меры против нападений белых медведей для сохранения жизней людей и животных.

«Они не установили обязательной защиты. У них была натянута лишь одна растяжка и та слишком высоко – медведь просто прошёл под ней. Не было у них и караула на случай появления хищника», – рассказал помощник губернатора Йенс Олаф Сэтер местной газете «Svalbardposten».

По сведениям чиновника, это первый случай, когда кто-то подвергся наказанию после нападения белого медведя за несоблюдение требований местного законодательства, регулирующего взаимоотношения людей и животных. «Именно в этом случае было непросто, но очень важно вынести решение. Это важно не только для конкретного человека, но для многих других, путешествующих по Шпицбергену», – заявил Йенс Сэтер. Он уверен, что многие хищники, убитые людьми при самообороне, остались бы живы, если бы гости архипелага серьёзнее относились к местным требованиям «противомедвежьей безопасности».