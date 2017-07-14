В портовый город Котка прибыли самые красивые парусники со всего мира

В порту города Котка пришвартовались 80 парусников из 20 стран мира. Суда участвуют в Регате больших парусников. Регата проводится ежегодно в европейских водах с целью сохранения морских традиций и обучения молодёжи искусству плавания под парусами. В программу также входит фестиваль «Морские дни в Котка».

Например, среди прочих в Котка можно увидеть российский барк «Седов», который до недавнего времени был приписан к МГТУ. Это самое крупное в мире учебное парусное судно – четырёхмачтовый россиийский барк «Седов». Высота мачт 97-летнего «Седова» составляет 50 метров, а длина корпуса более 120 метров. Несмотря на свою почти вековую историю, парусник до сих пор совершает продолжительные рейсы с курсантами, и на его счету не только трансатлантические рейсы, но и не одна кругосветка.

В фестивале «Морские дни в Котка» примут участие построенный в 1926 году легендарный российский барк «Крузенштерн»; румынский парусник «Mircea»; польский «Pogoria»; голландский «Morgenster», с длиной корпуса в 46 метров, был спущен на воду в 1919 году и построенный в 1999 году российский «Штандарт» - действующая копия исторического фрегата времён Петра I, сообщает служба новостей «Yle».