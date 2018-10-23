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Россия. Мир23.10.18 08:40

В сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии

Нефть в разрабатываемых месторождениях просто заканчивается

Опубликован доклад Норвежского нефтяного директората («Norwegian Petroleum Directorate», «NPD»), согласно которому добыча нефти в сентябре по отношению к августу упала на 13,75%, или на 255 тысяч баррелей в сутки. Дневная добыча в настоящее время составляет 1,607 млн баррелей, при том, что NPD прогнозировало на сентябрь суточную добычу 1,829 млн баррелей, сообщает teknoblog.ru.

Причины такого снижения добычи в докладе не рассматриваются, но, по всей видимости, это является результатом истощения разрабатываемых месторождений. Такая тенденция может привести к кризису нефтегазовой отрасли Норвегии. Это не является неожиданным, так как ещё в прошлом году в аналогичном докладе «NPD» на 2018 год прогнозировалось снижение суточной добычи на 2% - с 1,59 до 1,55 млн баррелей. По мнению авторов доклада, добыча будет снижаться до 2020 года, когда ситуацию должно исправить новое месторождение «Johan Sverdrup».

В госкорпорации «Equinor ASA» (бывшая «Statoil») считают, что месторождение «Johan Sverdrup» только оттянет решение проблемы. По их мнению, необходимо начинать разработку месторождений на Лофотенских островах, разведанные запасы нефти на которых оцениваются примерно в 1,3 млрд баррелей. Но Лофотенские острова – заповедная зона. Вопрос добычи нефти там – давняя больная тема в норвежской политике.

Норвежским нефтяникам остаётся вести разведку на шельфе Баренцева моря, где пока не выявлено значительных запасов углеводородов, сообщает iarex.ru.

 

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