Владимир Путин посетит финский город Савонлинна в конце июля

Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю 100-летия независимости Финляндии.

Президент РФ Владимир Путин 27 июля посетит финский город Савонлинна. В этот день на оперном фестивале Савонлинна будет выступать Большой театр, который исполнит оперу Петра Чайковского «Иоланта».

Президент России ранее сообщал, что он намерен в этом году посетить Финляндию, чтобы принять участие в праздновании 100-летия независимости Финляндии. До сих пор, однако, не было известно, когда и где он будет участвовать в торжествах юбилейного года.

В предыдущий раз Путин побывал в Финляндии в начале июля прошлого года, когда он встретился с президентом Саули Ниинистё в летней резиденции президента Kultaranta, сообщает служба новостей «Yle».