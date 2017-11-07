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Россия. Мир07.11.17 10:01

Вместе с ростом российского шопинг-туризма в Финляндию, всё меньше финнов стало ездить за покупками в Россию

Число пересечений границы российскими туристами в Юго-Восточной Финляндии резко увеличилось. Согласно последним данным пограничной службы, с января по октябрь границу пересекли 4,5 млн россиян, что на 0,6 млн больше, чем в прошлом году за этот же промежуток времени.

Вместе с этим все меньше финнов стало ездить за покупками в Россию. В этом году зафиксировано около миллиона пересечений, что на 0,3 млн меньше, чем прошлогодние показатели.

На всех МАПП рост числа российских туристов составил за год более 20 процентов. Что касается финнов, то количество пересечений сократилось на 10 процентов.

Возвращение российских туристов заметно на улицах Лаппеенранты. В город съезжается много автобусов с шопинг туристами из Выборга и Санкт-Петербурга. Особенно много россиян в местных автомагазинах, где совершаются многочисленные покупки. Тысячи россиян заметно увеличивают денежный оборот местных предпринимателей.

Снижение числа поездок финнов в Россию главным образом объясняется ужесточенным законом, регулирующим ввоз табачной продукции. По новым правилам, ввозить сигареты можно только после 24 часового пребывания в России, сообщает служба новостей «Yle».

 

Фото: Tommi Parkkinen/Yle.

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