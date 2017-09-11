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Россия. Мир11.09.17 11:27

Выборы в норвежский Стортинг проходят в условиях ожесточенной конкуренции между правым и левым политическими блоками

Выборы в Стортинг - однопалатный парламент Норвегии - начались в понедельник, 11 октября,  на территории скандинавского королевства. Избирательные участки в большинстве городов страны открылись в 9.00 по местному времени (10.00 мск), однако в небольших населенных пунктах это произойдёт позднее.

Несмотря на то, что официальный день голосования - понедельник, во многих муниципалитетах голосование проходило также 10 сентября. В воскресенье свои бюллетени в урны опустили лидеры большинства партий. Проголосовать на выборах досрочно можно было, начиная с 30 июня, и этой возможностью воспользовались более 1 млн человек - 27% избирателей, а в столице страны - Осло - эта цифра достигла 38%. Голосование через интернет не проводится - осуществлявшийся несколько лет назад эксперимент был признан неудачным.

Выборы проходят в условиях ожесточенной конкуренции между правым и левым политическими блоками, поддержка которых среди избирателей примерно равна. Итоги выборов никто не берется предугадать, так как судьбу правоцентристского правительства Эрны Сульберг может решить лишь один депутатский мандат. Согласно данным опроса, проведенного в субботу компанией «Kantar TNS»  по заказу телеканала «ТV2», состоящий из четырёх партий правоцентристский блок во главе с консервативной «Хёйре» получит 85 из 169 мест в парламенте и с минимальным возможным преимуществом сохранит власть. Впрочем, в сложившейся ситуации вперед легко может выйти и левый блок, где лидерство принадлежит социал-демократической Рабочей партии, которую сейчас возглавляет экс-глава МИД Норвегии (2005 - 2012) Йонас Гар Стёре.

Итоги выборов будут во многом зависеть от того, преодолеют ли четырехпроцентный барьер две малые партии - теряющая сторонников либеральная «Венстре» (союзник правых) и набирающие обороты «Зелёные» (потенциальный союзник левых). Партии, набравшие больше 4% голосов по стране, имеют право на так называемые уравнительные мандаты (всего 19), которые, вероятно, и окажутся решающими.

В Норвегии часто формируются правительства меньшинства, каким является и действующая двухпартийная коалиция Эрны Сульберг. Эксперты насчитывают не менее 10 вариантов состава новой коалиции. Сейчас в Стортинге представлены лишь 8 партий, однако их число, скорее всего, вырастет до 9 вследствие роста поддержки норвежских коммунистов - партии «Красных», которые могут получить 3-3,5% голосов и 1-2 депутатских мандата.

Явка на парламентских выборах в Норвегии традиционно высокая. В 2013 году она составила без малого 80%. В королевстве зарегистрированы 3,6 млн избирателей при населении в 5,2 млн человек, сообщает ТАСС.

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