Командующий Северным флотом и губернатор Архангельской области проверили ход подготовки военнослужащих по контракту

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский проверили ход подготовки военнослужащих по контракту. Они посетили полигон в Архангельской области, где проходят подготовку военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

В ходе рабочей поездки командующий Северным флотом обсудил с губернатором Архангельской области вопросы выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими Архангельского батальона, который входит в состав 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады.

«В апреле Президент России своим указом присвоил бригаде почетное звание «гвардейская», это ещё раз подчёркивает героизм ребят, которые достойно действуют в зоне проведения специальной военной операции. Хочу еще раз подтвердить, что вся бригада, и ребята из Архангельской области в том числе, по-настоящему героически сражаются за победу, не сдают вверенные им позиции, и мы ими гордимся», — отметил в ходе рабочей встречи с губернатором адмирал Александр Моисеев.

Глава региона рассказал о том, что в Архангельской области силами Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» оказывается постоянная поддержка жителям региона, которые служат в зоне СВО. Кроме того, организована работа по оказанию всесторонней поддержки семей военнослужащих. В мае в регионе начал работу региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению Президента России.

«Буквально на днях встречался с руководителем областного филиала фонда, у нас в муниципальных образованиях уже работают социальные координаторы, которые прошли специальное обучение», — рассказал Александр Цыбульский.

Он добавил, что в настоящее время в регионе организована подготовка граждан, которые заключили контракт с Минобороны России. Обучение организовано региональным центром «Патриот» совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту, Фондом помощи добровольцам и участникам военных конфликтов, патриотическими объединениями «Свои Люди» и «Доброволец», региональным отделением Федерации практической стрельбы. Содействие в проведении сборов оказывают Беломорская военно-морская база и военнослужащие регионального управления военной полиции по Северному флоту.

Командующий Северным флотом и губернатор Архангельской области выехали сегодня на полигон, где и проходят учебные сборы для военнослужащих по контракту.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на полигоне организованы занятия по огневой, инженерной подготовке и тактической медицине. Тренировки проводят опытные инструкторы с боевым опытом, который получен в том числе во время участия в специальной военной операции. Контрактников обеспечивают формой и медицинским набором. На полигоне организовано трехразовое питание, развернута баня, военнослужащие проживают в палатках.

Оценив условия, в которых проходят подготовку военнослужащие, адмирал Александр Моисеев поблагодарил главу региона Александра Цыбульского за организацию работы по подготовке военнослужащих к выполнению задач по защите Отечества.

«Сегодня мы все вместе решаем одну из самых главных задач — это поддержание боеспособности наших группировок, в том числе наших подразделений, которые участвуют в специальной военной операции. Могу сказать, что все наши подразделения, которые сейчас находятся в зоне СВО, имеют высочайшую оценку от руководства флота и страны. Ваша работа, несомненно, вносит серьёзный вклад в решение стоящих перед страной задач», — сказал командующий Северным флотом.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474404@egNews