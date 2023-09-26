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Северо-Западный федеральный округ (16+)26.09.23 14:50

На юбилей «ДРОЗДа» жители Волхова получили в подарок от «ФосАгро» путевку в небо

В дни проведения праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию Всероссийской программы «Детям России – образование, здоровье и духовность», волховчане и гости города смогли совершить воздушное путешествие на уменьшенной копии аэростата «ФосАгро» - героя рекордного трансконтинентального перелета Фёдора Конюхова.

В Волхове Ленинградской области прошли мероприятия, посвящённые 20-летию Всероссийской программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» - ключевого социального проекта «ФосАгро». В его рамках во всех регионах присутствия компании работают спортивные секции, творческие студии, классы дополнительного образования, патриотические клубы. На постоянной основе бесплатно в них занимаются более семи с половиной тысяч детей.

За три дня большого праздника в нём приняли участие около двух тысяч человек. Одним из гостей и полноправных участников торжеств стал прославленный путешественник Фёдор Конюхов. В ходе своего визита в Волхов он познакомился с Волховским предприятием Группы «ФосАгро», открыл выставку своих картин, провел встречи с детьми, ответил на их многочисленные вопросы, дал старт легкоатлетическому забегу, посвященному Всемирному Дню сердца. Кроме этого, Фёдор Конюхов и владыка Мстислав – епископ Тихвинский и Лодейнопольский приняли участие в открытии Школы медиа «ДРОЗД-Волхов», ответили на многочисленные вопросы и напутствовали юных журналистов.

Открывая выставку своих картин, Фёдор Конюхов отметил, что на создание произведений его воодушевляют путешествия. Выставка так и называется «Путешествие длиною в жизнь». Юные волховчане вместе с автором картин прошли по раскалённой пустыне, побывали на Северном полюсе, проплыли моря и океаны. Фёдор Конюхов подчеркнул, что настоящий путешественник открывает мир не только для себя, но и для остальных людей.

- Мне очень хотелось, чтобы любой человек пришёл на мою выставку, и ему захотелось сделать что-то хорошее, сквозь неприятности и плохое настроение, чтобы к нему бы смогло пробиться солнце, и мир для этого человека стал лучше, – поделился Фёдор Конюхов.

Гости праздника «ДРОЗДа» тоже получили возможность отправиться в путешествие. Для них на поле стадиона «Металлург» была установлена уменьшенная копия аэростата «ФосАгро», на котором в марте этого года Фёдор Конюхов совершил беспосадочный перелёт из Кировска Мурманской области в поселок Хатанга Красноярского края. Эта экспедиция знаменитого путешественника принесла России мировой рекорд по дальности полета на тепловом воздушном шаре. Свое новое достижение Конюхов также посвятил 20-летию программы «Детям России – образование, здоровье и духовность».

К полёту пригласили воспитанников «ДРОЗДа» и школьников, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Ребята не просто поднимались вверх, а узнали, как движется шар, за счет чего набирает скорость и как приземляется. В первый же день полетов более 250 жителей города смогли полюбоваться любимым городом с высоты птичьего полета. Пока одни юные волховчане поднимались в воздух, другие играли в шахматы, стреляли в тире, прыгали на батутах.

- Благодаря программе «ДРОЗД» в Волхове спортом занимается каждый седьмой ребенок. Они развиваются и растут здоровыми, смелыми и целеустремленными. Уже сейчас мы можем видеть большие достижения юных волховчан – они выигрывают во многих международных, региональных и районных соревнованиях. Уверен, что такие целеустремленные, творческие, верующие люди, как Фёдор Конюхов и Иван Меняйло, окажут влияние на детей. Ведь мечтать и идти к своим целям, несмотря ни на какие трудности, – это главное, – сказал директор Волховского комплекса «ФосАгро» Сергей Лобанов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Волховского комплекса «ФосАгро».

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