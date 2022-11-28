Норвежские экологи и коренные народы против надуманного расширения природоохранных зон

Истории столкновения интересов коренных народов с амбициями и действиями экологических организаций либо промышленных компаний стали довольно распространенным явлением во многих странах мира. При этом конфликтные ситуации с участием экологов из Всемирного фонда дикой природы нередко получают наибольший резонанс в среде представителей коренных малочисленных народов Севера, так как они напрямую затрагивают их права и негативно влияют на возможности для ведения традиционного образа жизни.

В качестве наглядного примера можно вспомнить кейс весны 2022 года, когда сотрудники WWF активно пытались создать 12-мильную буферную зону в Чукотском море, прилегающей к национальному парку «Берингия». Тогда сообщества коренных народов региона, а также районные администрации активно выступили против подобных инициатив, напрямую угрожающих их интересам. Благодаря СМИ и социальным сетям ситуация вызвала большой резонанс далеко за пределами Чукотки, в том числе в центральных регионах России, а также заинтересовала представителей международного экологического сообщества.

Как выяснилось, данные действия представителей российского офиса Всемирного фонда шли в разрез не только с мнением местных жителей, но и с их коллегами из норвежского отделения этой международной экологической организации. По мнению старшего специалиста арктической программы WWF Норвегии Мелани Ланкастер подобные действия со стороны экологов создают негативные последствия для восприятия общественностью важности природоохранной деятельности и наносят вред репутации Всемирного фонда дикой природы.

«Проведение подобных работ и экологическое обоснование для ограничений режима природопользования в чувствительных районах Арктики должно проводиться лишь по согласованию с представителями коренного населения этих территорий. Попытки создания буферной зоны, несмотря на заявленные благие цели, нанесли значительный репутационный ущерб WWF в мире и России в частности», - отметила Мелани Ланкастер.

Тот факт, что российский офис Всемирного фонда в своём официальном заявлении обозначил важные цели своей работы и выразил недоумение относительно слабой информированности региональных властей о своих планах, доверия к деятельности экологов от этого не прибавилось. Жителей региона до сих пор возмущают намерения WWF вмешиваться в их традиционную хозяйственную деятельность, которая всегда велась в районах их исконного проживания. «Коренные народы Чукотки постоянно со вниманием относились к проблемам сохранения окружающей среды, в том числе по этим причинам в наших краях отсутствует какое-либо экологически вредное производство. В связи с этим нам совершенно непонятно, почему Всемирный фонд ищёт здесь проблемы, которых никогда не было», - рассказала заместитель президента общественной организации алеутов «Ансарко» Светлана Вожикова.

В то же время совсем недалеко, на американском побережье Аляски местные жители бьют тревогу по поводу наплыва большого количества морского мусора, от которого страдают, в том числе и объекты животного мира. Представители коренного населения Аляски и волонтёры пытаются активизировать работу властей Соединённых Штатов, береговой охраны и региональных экологических организаций по решению проблем мусорного кризиса. В настоящее время люди находятся в поисках возможностей для недопущения попадания в местные акватории не переработанных отходов. Основным источником загрязнений являются промышленные предприятия, активное морское судоходство и устаревший рыбопромысловый флот. Возможно, помощь сотрудников WWF в решении таких вопросов как раз может пригодиться на Западе, а то же время в российском секторе Арктики работа Всемирного фонда в большинстве случаев вызывает только споры.