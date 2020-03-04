Новые автобусы появятся в районах Карелии в ближайшее время

28 автобусов среднего и малого классов − 15 «ПАЗ-320435-04 «Вектор Next» (доступная среда) и 13 «ГАЗель-NEXT» (доступная среда) − будут закуплены в ближайшее время для последующей передачи в районы Карелии с целью оказания помощи органам местного самоуправления в решении вопроса организации внутримуниципальных пассажирских перевозок.

Приобретение транспорта стало возможным после принятия поправок в региональный закон «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», благодаря которым удалось дополнительно изыскать 90 млн рублей для решения транспортной проблемы районов.

Специалисты республиканского Минтранса провели работу по распределению средств на приобретение автобусов с учетом анализа заявленной органами местного самоуправления потребности в общественном транспорте. Осуществлен сбор коммерческих предложений на поставку подвижного состава, проводится работа по подготовке технического задания для проведения конкурсных процедур.

Напомним, в минувшем году за счёт республиканского бюджета и средств Резервного фонда Правительства России были закуплены 33 автобуса разных классов российского и белорусского производства для обновления парка подвижного состава ГУП РК «Карелавтотранс» и ГУП РК «Карелавтотранс-сервис».

Приобретение новых машин не только обеспечило комфорт и безопасность пассажиров, но и повысило рентабельность республиканских автотранспортных предприятий: снизились затраты на горюче-смазочные материалы, увеличилась выручка от работы на пригородных маршрутах, сообщает gov.karelia.ru

http://www.gov.karelia.ru/news/02-03-2020-novye-avtobusy-poyavyatsya-v-rayonakh-karelii-v-blizhayshee-vremya/