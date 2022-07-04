Практика трудоустройства подростков в Мурманской области будет распространена на все каникулы

Ситуация на рынке труда региона остаётся стабильной: на сегодняшний день численность официально зарегистрированных безработных граждан в регионе составляет 4094 человека, что в 1,5 раза ниже показателей прошлого года. Одним из инструментов, направленных на снижение напряженности на региональном рынке труда, являются мероприятия по временным общественно полезным работам – проект «Работа рядом». Эта программа призвана также повысить доходы населения, оказать дополнительную финансовую поддержку работодателям, способствовать благоустройству территорий региона.

О промежуточных итогах мероприятий, реализуемых в Кольском Заполярье, доложил на оперативном совещании министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На текущий момент в рамках мероприятий по временным общественно полезным работам (проект «Работа рядом») создано 3092 рабочих места и трудоустроены 1777 человек, большую часть которых – 1398 – составляют несовершеннолетние жители области. В проекте также приняли участие 54 студента и 325 безработных. Лидером по привлечению северян к работам, связанным с благоустройством территорий, уборкой, косметическим ремонтом и другими видами деятельности, на сегодня является Кировск. Высокий показатель активности наблюдается также в Кандалакшском районе, городе Оленегорске с подведомственной территорией, заполярной столице и городе Апатиты. Всего в 2022 году в рамках мероприятий по временным общественно полезным работам (проект «Работа рядом») планируется трудоустроить не менее 3300 человек. На эти цели из средств областного бюджета уже выделено 124,9 млн рублей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис высоко оценил результаты организации временных общественно полезных работ.

«На данный момент в области трудоустроено большое количество подростков: почти 1400 ребят получили первую работу и, что важно, она связана с благоустройством территорий, озеленением и другими видами деятельности, которые позитивно сказываются на облике наших городов. Эта практика обязательно должна быть распространена на все каникулярные периоды», – отметил глава региона.

В ходе оперативного совещания он поручил профильному ведомству выстроить совместно с главами муниципалитетов процесс, позволяющий юным северянам максимально просто подобрать подходящую вакансию и устроиться на работу во время каникул в течение всего года.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, подробнее о программе временных общественно полезных работ (проект «Работа рядом»), реализуемой в нашем регионе, можно узнать на портале службы занятости и на страницах центров занятости населения в социальной сети «ВКонтакте». Там же легко найти алгоритмы регистрации граждан и подачи заявления, ответы на самые популярные вопросы и номера телефонов горячей линии центров занятости.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/