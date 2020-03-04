Учёные Коми включили в план развития Арктики разработку месторождений меди, баритов и карбонатных пород

Учёные Института геологии имени академика Н.П. Юшкина подготовили план развития арктических территорий Республики Коми. Как рассказал на годичной сессии директор Института геологии Игорь Бурцев, учёные привлечены к решению вопроса развития северных территорий республики в 2017 году.

«По поручению Президента России после встречи с главами арктических регионов и по заданию правительства Коми мы разработали план дальнейшего развития Воркуты и Инты. Такие задания имеют важные прикладные значения, наши разработки внесены в Министерство экономического развития России и отраслевые ведомства. Большая часть направлений получила поддержку», - констатировал И. Бурцев.

По словам кандидата геолого-минералогических наук, план включает в себя развитие минерально-сырьевой базы и перспективы для нефтегазовых территорий. Кроме того, специалисты провели поисково-оценочные работы по освоению меди, вовлечению в промышленное освоение месторождений баритов, а также карбонатных пород для целлюлозно-бумажной и металлургической промышленностей.

Как отметил И. Бурцев, учёные показали новые перспективы развития, кроме угледобычи. На северных территориях возможны арктическое домостроение, промышленная переработка угля и отходов углеобогащения. Кроме того, специалисты института обосновали создание региональной сети комплекса мониторинга геологической среды в Арктике. Для наблюдений за сейсмической обстановкой за Полярным кругом появятся станции и опорные пункты.

Как ранее сообщал «Комиинформ», расширение Арктики предполагает включение Усинска, Инты и Усть-Цилемского района в Арктическую зону России. Проект будет рассмотрен правительством в I квартале 2020 года.