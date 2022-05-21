В День полярника в Санкт-Петербурге вышла на ходовые испытания ледостойкая платформа «Северный полюс»

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс», построенная «Адмиралтейскими верфями» в Петербурге, выходит на ходовые испытания в Финский залив в День полярника, отмечаемый в России в субботу, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«На испытания - в День полярника - отправляется современная ледостойкая дрейфующая платформа «Северный полюс». Её 15 научных лабораторий будут комплексно изучать природную среду в Арктике», - сказал он на церемонии награждения полярников в Арктическом и Антарктическом НИИ (ААНИИ, Петербург).

Как сообщает ТАСС, платформа встанет под флаг в Петербурге в июле, далее она отправится в Мурманск, откуда выйдет в первую экспедицию в сентябре. Как сообщил директор ААНИИ Александр Макаров, первый этап экспедиции продлится до февраля-марта, специалисты проведут отладку и тестирование платформы. Второй этап будет более длительным. Акт приема-передачи платформы планируется подписать 1 июля, сообщал ранее генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

ЛСП не требуется сопровождение ледокола, на судне есть вертолётная площадка. Водоизмещение «Северного полюса» - более 10 тысяч тонн, максимальная автономность работы станции по запасам провизии составляет один год, по запасам топлива - два года. Платформа оснащена бортовым научным комплексом, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах. Научно-исследовательский штат «Северного полюса» - 34 человека.

Фото: https://www.aari.ru/fleet/ledostoykaya-platforma-%C2%ABsevernyy-polyus%C2%BB