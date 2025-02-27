Военные коммунальщики Минобороны России (по ВМФ) посетили участников СВО, проходящих лечение в Северодвинском клиническом госпитале

Сотрудники жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) посетили Северодвинский военно-морской госпиталь и пообщались с участниками специальной военной операции, проходящих там лечение.

Представители ЖКС №10 передали начальнику госпиталя изделия медицинского назначения, посетили палаты участников СВО и вручили им вкусные пироги.

«Мы понимаем, как важна поддержка в такие моменты, и хотим внести свой вклад в создание комфортных условий для восстановления наших бойцов. Спасибо вам за отвагу и мужество, верность воинскому долгу. Здоровья вам, бодрости духа и веры в лучшее, дорогие защитники!», - заявил начальник ЖКС №10 Владимир Лазарев.

Подобные акции поддержки участников специальной военной операции стали доброй традицией в ЖКС №10. Начальник госпиталя Егор Бортновский поблагодарил сотрудников Службы за внимание и оказанную помощь.

Фото предоставлено Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).