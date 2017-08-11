Актуализацию региональных стратегий и реализацию межотраслевых проектов обсудили в резиденции полномочного представителя президента в Петербурге

Поздно вечером 10 августа в резиденции полномочного представителя президента РФ в СЗФО завершилось совещание по вопросу перспективных направлений развития «Стратегического партнерства «Северо-Запад». Вела заседание заместитель полномочного представителя президента, заместитель председателя Наблюдательного совета партнерства Анастасия Кузнецова. Участие в совещании приняли представители исполнительной власти всех регионов Северо-Запада.

Собравшиеся обсудили вопросы развития партнерства, ход работы по актуализации стратегий социально-экономического развития регионов Северо-Запада, реализацию совместных межрегиональных проектов. Участникам также был представлен проект Евразийского делового союза по созданию агрокластера, который успешно реализуется союзом в столице России с 2014 года.

О направлениях работы партнерства рассказал исполнительный директор некоммерческой организации Алексей Багаряков. Он в частности отметил, что Партнерству предстоит решать задачи компаний-учредителей по четырём направлениям: экономическому, социальному, экспертному и организационно-техническому.

«В сфере внимания партнерства останутся вопросы стратегического и территориального планирования, содействия реализации межрегиональных и региональных инвестиционных проектов, Арктического развития, приграничного сотрудничества», – отметил Алексей Багаряков.

В приоритетах работы организации по-прежнему – проблемы развития Арктической зоны Российской Федерации (для Северо-Запада это особенно важно ещё и по причине того, что 5 из 9 арктических регионов располагаются на территории округа, а в самой Арктической зоне проживает около 1,5 млн чел.).

«Кроме того в планах партнерства – участие в реализации социально значимых проектов в сфере историко-культурного, патриотического и духовно-нравственного просвещения. Мы планируем оказывать содействие регионам в продвижении общих интересов субъектов округа во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и субъектами естественных монополий», – так охарактеризовал будущую деятельность партнерства А. Багаряков.

Синхронизации планов социально-экономического развития регионов и инфраструктурных компаний – работа, которая была начата партнерством совместно с «МРСК Северо-Запада» еще в 2015 году – также будет продождена. Теперь партнерство планирует проводить такого рода конференции со всеми инфраструктурными компаниями, имеющими интересы развития на территории Северо-Запада (это «РЖД», «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Ростелеком» и др.).

Мурманскую область на заседании представлял советник губернатора области, руководитель представительства региона в Санкт-Петербурге Владимир Лосев. В своем выступлении он затронул вопросы установления эффективного взаимодействия региона и партнерства. В частности он отметил, что субъектам необходимо чаще общаться для формирования общей скоординированной повестки дня. Представитель региона также напомнил, что руководство области уделяет пристальное внимание работе партнерства и продолжит работу над формированием рабочих задач для некоммерческой организации.

Подводя итоги заседания, заместитель полномочного представителя Анастасия Кузнецова особо отметила, что деятельность партнерства станет особенно актуальной, когда оно сможет формировать общую для всех регионов повестку дня: как ключевые проблемы, так и точки роста. Она также выразила уверенность, что изменения в деятельности партнерства сделают его работу более эффективной и станут важным шагом к формированию системного взаимодействия ключевых участников социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба Стратегического партнерства «Северо-Запад».