Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья ДолгалеваОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Вечеринкой в кафе саамы отметили Международный день коренных народов мира
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Северо-Западный федеральный округ11.08.17 13:37

Актуализацию региональных стратегий и реализацию межотраслевых проектов обсудили в резиденции полномочного представителя президента в Петербурге

Поздно вечером 10 августа в резиденции полномочного представителя президента РФ в СЗФО завершилось совещание по вопросу перспективных направлений развития «Стратегического партнерства «Северо-Запад». Вела заседание заместитель полномочного представителя президента, заместитель председателя Наблюдательного совета партнерства Анастасия Кузнецова. Участие в совещании приняли представители исполнительной власти всех регионов Северо-Запада.

Собравшиеся обсудили вопросы развития партнерства, ход работы по актуализации стратегий социально-экономического развития регионов Северо-Запада, реализацию совместных межрегиональных проектов. Участникам также был представлен проект Евразийского делового союза по созданию агрокластера, который успешно реализуется союзом в столице России с 2014 года.

О направлениях работы партнерства рассказал исполнительный директор некоммерческой организации Алексей Багаряков. Он в частности отметил, что Партнерству предстоит решать задачи компаний-учредителей по четырём направлениям: экономическому, социальному, экспертному и организационно-техническому.

«В сфере внимания партнерства останутся вопросы стратегического и территориального планирования, содействия реализации межрегиональных и региональных инвестиционных проектов, Арктического развития, приграничного сотрудничества», – отметил Алексей  Багаряков.

В приоритетах работы организации по-прежнему – проблемы развития Арктической зоны Российской Федерации (для Северо-Запада это особенно важно ещё и по причине того, что 5 из 9 арктических регионов располагаются на территории округа, а в самой Арктической зоне проживает около 1,5 млн чел.).

«Кроме того в планах партнерства – участие в реализации социально значимых проектов в сфере историко-культурного, патриотического и духовно-нравственного просвещения. Мы планируем оказывать содействие регионам в продвижении общих интересов субъектов округа во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и субъектами естественных монополий», – так охарактеризовал будущую деятельность партнерства А. Багаряков.

Синхронизации планов социально-экономического развития регионов и инфраструктурных компаний – работа, которая была начата партнерством совместно с «МРСК Северо-Запада» еще в 2015 году – также будет продождена. Теперь партнерство планирует проводить такого рода конференции со всеми инфраструктурными компаниями, имеющими интересы развития на территории Северо-Запада (это «РЖД», «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Ростелеком» и др.).

Мурманскую область на заседании представлял советник губернатора области, руководитель представительства региона в Санкт-Петербурге Владимир Лосев. В своем выступлении он затронул вопросы установления эффективного взаимодействия региона и партнерства. В частности он отметил, что субъектам необходимо чаще общаться для формирования общей скоординированной повестки дня. Представитель региона также напомнил, что руководство области уделяет пристальное внимание работе партнерства и продолжит работу над формированием рабочих задач для некоммерческой организации.

Подводя итоги заседания, заместитель полномочного представителя Анастасия Кузнецова особо отметила, что деятельность партнерства станет особенно актуальной, когда оно сможет формировать общую для всех регионов повестку дня: как ключевые проблемы, так и точки роста. Она  также выразила уверенность, что изменения в деятельности партнерства сделают его работу более эффективной и станут важным шагом к формированию системного взаимодействия ключевых участников социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба Стратегического партнерства «Северо-Запад».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссияне подсели на потребительское кредитование
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 94 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ФунтиК
11.08.17 16:04
Наконец-то взялись за дома на главном проспекте города! Правда, у меня остаются сомнения по качеству работ. Но это будет видно через один-два года. Поглядим...
Комментарий к новости:В Мурманске приступили к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия
SafarinD
11.08.17 10:29
Российский бюджет - яма бездонная, так как сколько налогов не соберут, большая часть уйдёт на зарплаты чиновникам, обслуживание их офисов, на дорогие игрушки воякам, путинские мега-проекты - олимпиа
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
Мария Антоновна
11.08.17 07:54
Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
Комментарий к новости:Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Мурманск. Городские хроники-2». Специальный репортаж (12+)17:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРоссияне подсели на потребительское кредитование-PRO ВалютуКурс евро вырос на 48 копеек, доллара – почти на 26 копеек-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика