Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО продлил новогодние каникулы детям из Мурманской области

В старый Новый год, 14 января, в конференц-холле музея космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко (на территории Петропавловской крепости) состоялось особенное мероприятие. Сюда приехали учащиеся средних школ Северо-Западного федерального округа (в том числе и ребята из Мурманской области) - дети сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей. Ребята, ставшие участниками социального проекта «Великий Устюг», принимали новогодние поздравления от сотрудников аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, команды Стратегического партнёрства «Северо-Запад» и правительства Вологодской области.

Торжественная церемония стала отправной точкой насыщенной программы в рамках социального проекта «Великий Устюг». Каждому из ребят были вручены подарки, специально подготовленные Партнёрством с учётом их интересов.

Но, пожалуй, главным сюрпризом стал подарок, подготовленный полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым. Он специально прибыл в Петропавловскую крепость, чтобы вместе с детьми произвести полуденный выстрел артиллерийский выстрел со стены Нарышкина бастиона. И если наступление классического нового года у нас ассоциируется с боем кремлевских курантов, то залп из петропавловских пушек ознаменовал для участников проекта «Великий Устюг» наступление старого Нового года.

Обращаясь к детям, Александр Беглов подчеркнул, что Президент России Владимир Путин знает об их приезде в Петербург и предстоящем знакомстве с Дедом Морозом в Великом Устюге. И эта уникальная возможность – присутствовать при залпе орудий – подарок Владимира Владимировича участникам проекта «Великий Устюг». Он отметил, что аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе следит за судьбами семей сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или получивших ранение в ходе исполнения служебных обязанностей. И организация поездки для их детей в Санкт-Петербург и Великий Устюг – одна из форм постоянной заботы и внимания.

Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев, поздравляя участников проекта «Великий Устюг» с новогодними праздниками, подчеркнул, что отбор кандидатур для участия в социальном проекте «Великий Устюг» был очень тщательным: «Здесь собрались, безусловно, талантливые дети, которые стараются хорошо учиться, многие занимаются спортом и творчеством. Но главное что вас отличает – настоящий русский характер, который передали вам ваши папы и мамы, отдавшие долг нашей Родине. Мы по праву гордимся вашими родителями и уверены, что, какой бы путь служения родному Отечеству вы себе не выбрали, в вашем лице подрастает их достойная смена».

Исполнительный директор Стратегического партнёрства «Северо-Запад» Алексей Багаряков отметил, что проект «Великий Устюг» активно поддержали все субъекты Северо-Западного федерального округа, подтвердив, что в регионах есть запрос на общественные инициативы по работе с подрастающим поколением в сфере культурно-исторического просвещения и патриотического воспитания. Он выразил признательность команде Стратегического партнёрства «Северо-Запад», ведущей этот социальный проект, аппарату полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительству Вологодской области, руководству региональных структур Росгвардии и Министерства внутренних дел за помощь в реализации этой масштабной акции. «Поверьте, нам это было сделать непросто. Но мы планируем эту работу продолжить. И если у нас всё будет получаться, то мы намерены организовать для ребят летние каникулы в одном из курортных городов Северо-Западного федерального округа», - пообещал Исполнительный директор Стратегического партнёрства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Полномочный представитель губернатора Вологодской области в Северо-Западном федеральном округе Анна Бастракова поблагодарила организаторов и выразила надежду, что проект «Великий Устюг», разработанный проектным офисом «Патриотическое воспитание молодежи» Стратегического партнерства «Северо-Запад» превратится в ежегодную акцию, а также пожелала ребятам запоминающейся поездки в Вологодскую область.

Отметим, что в поездке принимают участие 68 человек из 10 регионов Северо-Западного федерального округа (дети из семей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, а также сопровождающие их взрослые). Из Мурманской области в путешествие по Петербургу и Великому Устюгу отправились четверо детей.

14 января посвящено знакомству с Санкт-Петербургом. После торжественной церемонии поздравления, ребята отправились на обзорную экскурсию по городу, в Исаакиевский собор, Государственный Эрмитаж, постоянно действующую экспозицию Культурного центра ГУ МВД России. 15 января дети отправились в Великий Устюг к Деду Морозу. Путешествие продлится до 18 января.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» благодарит за вклад в реализацию проекта правительство Мурманской области и лично начальника УМВД России по Мурманской области, генерал-майора полиции Игоря Баталова. «Вместе мы сделали всё возможное, чтобы семьи сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или пострадавших при исполнении служебного долга, почувствовали, что они не останутся без внимания и поддержки общества. Участие в проекте органов власти Мурманской области позволило детям настоящих героев нашего Отечества впервые совершить путешествие сразу по двум столицам – культурной и новогодней. И я уверен, мы продолжим сотрудничество в этом направлении в рамках Соглашения, подписанного между правительством Мурманской области и Стратегическим партнёрством «Северо-Запад», – отметил Исполнительный директор Стратегического партнёрства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.