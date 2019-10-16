Детское рукописное чудо во Владимире и области

Выставка рукотворных книг из фонда Музея детской рукописной книги Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой открылась во Владимире.

Темы представленных книг разнообразны: о Заполярье, бережном отношении к природе, коренных жителях Кольского полуострова – саамах и поморах, Великой Отечественной войне, а также сказочные и детские истории.

Выставка поразила посетителей фантазией юных авторов, использовавших при создании книг самые разные материалы – дерево, бисер, мех, нитки для вышивания, тесто, глину, пластилин. Тексты книг написаны от руки, вышиты крестиком, выжжены на дереве и шелке, напечатаны.

Экспозиция будет работать до 5 ноября в отделе детского чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.