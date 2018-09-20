Две новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении

ПAO «НОВАТЭК» по результатам работ на скважине № 294 на Утреннем месторождении открыло две новые залежи и подтвердило промышленную продуктивность среднеюрских отложений. Как сообщает пресс-служба компании, оценка запасов передана на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.

Суммарные запасы открытых залежей в пределах Утреннего лицензионного участка, принадлежащего ООО «Арктик СПГ 2», по российской классификации оцениваются на уровне 405 млрд куб. метров природного газа и 40 млн тонн газового конденсата.

Утреннее месторождение находится на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По состоянию на 31 декабря 2017 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составляли более 1,5 трлн куб. метров природного газа и 65 млн тонн жидких углеводородов.

«С учётом открытия новых залежей запасы газа Утреннего месторождения могут составить около 2 трлн куб. метров, – отметил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, – Вовлечение новых залежей в разработку расширяет ресурсный потенциал месторождения и открывает дополнительные возможности при реализации проекта «Арктик СПГ 2».