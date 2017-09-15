Китай наращивает объёмы перевозки грузов по «Ледовому шёлковому пути»

В Санкт-Петербурге состоялась церемония торжественной встречи первых грузов китайской компании «COSCO». Мероприятие прошло на высоком уровне. В нём приняли участие не только представители фирмы, но и сотрудники генконсульства КНР, передаёт интернет-портал «Сделано у нас».

Представитель китайской компании «COSCO Shipping Lines» Ту Дэмин отметил, что его фирма пользуется Северным морским путём ещё с 2013 года и с каждым навигационным периодом число проводок кораблей с грузами из КНР продолжает уверенно расти. Данное событие является уникальным, поскольку первое китайское судно через СМП прибыло в «Большой порт Санкт-Петербург». Примечательно, что на борту китайского сухогруза размещено оборудование гигантских размеров.

Так, Ту Дэмин сообщил, что среди прочего российским заказчикам прибыл огромных размеров горнопроходческий щит для строительства столичного метрополитена. Также он рассказал, что на борту сухогруза было привезено крупногабаритное оборудование для российского завода и для отечественной ветроэлектростанции.

«Использование Северного морского пути, который ещё называют «Ледовым шёлковым путём», значительно сокращает время транспортировки, а значит – и расходы на перевозку», - оценил эффективность использования Севморпути Ту Дэмин, что стало подтверждением того, что проба китайского бизнеса использования СМП РФ оказалась крайне удачной, и с каждым годом он будет использоваться с большей интенсивностью.