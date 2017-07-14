Корабли Северного флота в первой тренировке перед участием в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге

В назначенном районе Восточной части Финского залива проведена первая тренировка на открытой воде боевых кораблей ВМФ, принимающих участие в Главном Военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля.

В тренировке приняли участие около 15 кораблей основных классов, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». В ходе тренировки корабли отработали элементы взаимного маневрирования, движения в строю кильватера. Проверялись действия корабельных расчётов «Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост – Штурман», знания вахтенными офицерами и штурманскими специалистами навигационных особенностей района плавания. Также, отрабатывались вопросы организации связи между кораблями, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.