В Костромской области состоялся всероссийский форум молодых семей, который собрал представителей клубов молодых семей из 47 регионов России.

По рекомендации Министерства по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области наш регион на всероссийском форуме представляли участники молодёжного семейного клуба «Жемчужина», семья Григорьевых – Вячеслав и Виктория и куратор клуба Елена Соколенко. Клуб «Жемчужина» работает в городе Снежногорске на базе муниципального бюджетного учреждения молодёжной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи» с 2002 года, его участники – активные и творческие люди.

Программа форума была очень насыщенной и разнообразной, включающей образовательные площадки и мастер-классы на темы «Технология работы с семьями, имеющих особенных детей», «Семейная фармацевтика», «Безопасная информационная среда», психологические семейные тренинги «Опыт социального проектирования», «Семья: жизнь в любви и согласии. Мужской и женский взгляд». Также в рамках форума прошли интерактивная дискуссия «Современные семейные ценности», школа семейного театра и конкурс фотографии. Ежедневно для участников форума организаторы проводили развлекательные программы, среди которых файер-шоу, диско-программы, выступление коллективов Костромской области, интеллектуальная программа «Что? Где? Когда?».

В рамках форума состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс клубов молодых семей «Крепкая семья – 2017». Снежногорский клуб «Жемчужина» представил видеоролик о своей работе, Вячеслав и Виктория Григорьева исполнили танец «Мы вдвоём». По итогам фестиваля семья Григорьевых получила диплом в специальной номинации «За лучшее хореографическое воплощение любви и верности и сохранение семейных ценностей» всероссийского фестиваля-конкурса «Крепкая семья – 2017», а Мурманская область вошла в десятку лучших регионов России по организации работы клубов молодых семей.