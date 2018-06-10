Мурманские полицейские в Калининграде спасли от смерти 2-летнего малыша

Сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Мурманской области спасли в Калининграде 2-летнего мальчика, которому неожиданно стало плохо.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, 31 мая на улице Фермора Калининграда к полицейским во время патрулирования подошла 34-летняя женщина с ребёнком на руках и сказала, что её сын перестал дышать.

Старший сержант полиции Виталий Савельев, взяв малыша, оказал ему первую помощь - искусственное дыхание, в результате чего дыхательный процесс у малыша восстановился. В это время капитан полиции Виктория Полосова вызвала скорую помощь. «Испуганную маму с мальчиком передали прибывшим медикам. В настоящее время с ребёнком всё в порядке, его жизни ничего не угрожает», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отличившихся сотрудников полиции, проявивших высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей, руководство УМВД России по Калининградской области поощрило памятными подарками.