На автомобильной дороге Р-21 «Кола» в Кемском районе Карелии будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта

ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что 27 и 28 июня в периоды с 10.00 до 11.00, с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00 и 17.00 до 18.00 часов на объекте капитального ремонта моста через реку Пять на км 872+010 автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Кемском районе Республики Карелия будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением работ по демонтажу балок пролётного строения.

Просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.