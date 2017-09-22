На Балтийском заводе спустят на воду атомный ледокол «Сибирь»

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь», который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, спустят на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба предприятия, первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 был заложен в мае 2015 года, срок сдачи - 2020 год. По контракту с ФГУП «Росатомфлот» Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: головной «Арктика» и два серийных - «Сибирь» и «Урал». Технический проект атомоходов разработан ЦКБ «Айсберг». Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.

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