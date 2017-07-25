На Соловецких островах состоится церемония возложения цветов к обелиску соловецким юнгам и закладка «Рощи памяти соловецких юнг»

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ветераны и юнармейцы из Архангельской и Мурманской областей почтили память выпускников Соловецкой школы юнг в день её 75-летия.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов с борта тральщика Северного флота «Соловецкий юнга» поздравил ветеранов, следующих на теплоходе «Александр Шабалин» к месту проведения торжественных мероприятий, с 75-летием образования Соловецкой школы юнг. Затем тральщик «Соловецкий юнга», теплоход «Александр Шабалин» и малые противолодочные корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» перестроились для церемонии возложения венков и цветов на воду. Малые противолодочные корабли в память юнгам, погибшим в Великой Отечественной войне, произвели салют из артиллерийских установок, сообщает пресс-служба СФ.

По завершению церемонии корабли Северного флота и теплоход «Александр Шабалин» взяли курс к Соловецким островам, где 25 июля начнутся торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Соловецкой школы юнг - первой школы юнг Военно-морского флота СССР.

В сороковые годы прошлого века выпускниками школы юнг стали более 4 тысяч подростков из разных концов страны. Большинство из них после года учебы на Соловках отправлялись на фронт. 14-16-летние мальчишки служили на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Сегодня в торжественных мероприятиях на Соловецких островах примут участие юнги из Москвы, Санкт- Петербурга, Архангельска, Карелии, Свердловской, Пермской областей и даже из Латвии.

На архипелаге состоится митинг памяти и церемония возложения цветов к обелиску соловецким юнгам, а также закладка «Рощи памяти соловецких юнг».

Наша справка:

Соловецкая школа юнг просуществовала три года - с 1942 по 1945 гг. в составе учебного отряда Северного флота. За это время ее воспитанниками стали более 4 тысяч подростков, получивших специальности рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов, электриков, комендоров и акустиков. После окончания школы соловецкие юнги воевали на всех флотах и флотилиях вместе со взрослыми матросами и офицерами. Многие из них были награждены боевыми орденами и медалями.

Одним из выпускников школы юнг был писатель Валентин Пикуль, который написал о Соловецкой школе автобиографическую повесть «Мальчики с бантиками». Ветераны школы юнг чтят память о героических товарищах и о выпускнике, ставшем знаменитым писателем. Как рассказал председатель петербургского Совета ветеранов, они ежегодно встречаются в День Победы, в День ВМФ и в день рождения Валентина Пикуля. Встречи юнг-ветеранов на Соловках регулярно проходят раз в пять лет с 1972 года.