Палаточный фестиваль «Добро по-карельски» объединит 140 активных волонтёров Северо-Запада

С 4 по 9 июля на территории центра «Ялгора» в Прионежском районе пройдёт третий палаточный фестиваль «Добро по-карельски», который объединит 140 участников: руководителей добровольческих команд и активных волонтёров из районов Карелии и Северо-Запада.

В этом году участников ждёт новый формат программы. На фестивале будут работать сразу пять образовательных площадок: подготовка руководителей и специалистов к работе с добровольцами, обучение для лидеров добровольческих команд и начинающих волонтёров, образовательный блок по первой помощи и действиям в ЧС, а также творческие мастерские. Каждый день участники смогут пообщаться с экспертами в сфере добровольчества, а в один из дней – принять участие в спасательной операции.

Отдельный образовательный блок будет посвящён обучению команды волонтеров, прошедших отбор на Мировой чемпионат по стандартам «WorldSkills», которые представят Северо-Западный федеральный округ в августе этого года в Казани. Это волонтёры из районов Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска, Архангельска и Калининграда. В рамках фестиваля «Добро по-карельски» волонтеры совершат виртуальное путешествие по объектам соревнований, попробуют себя в командной работе, разберутся в профильных терминах и прокачают свои навыки английского языка.

Палаточный фестиваль «Добро по-карельски» проводится Карельским центром добровольчества в рамках реализации проекта «Стандарт добровольчества Карелии» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и Карельского фонда развития образования.