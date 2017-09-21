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Северо-Западный федеральный округ21.09.17 07:24

Плавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта

Самоподъёмная буровая установка «Амазон», вес которой почти 7 тысяч тонн, доставлена морским путем из Чёрного моря до порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Нефтяная платформа будет задействована в геологоразведке.

Как сообщает Ямало-Ненецкая таможня, самоподъемная плавучая буровая установка «Амазон» весом 6,9 тысячи тонн проследовала из морского пункта пропуска «Кавказ» в морской пункт пропуска «Сабетта». Платформу взяли на буксир до порта Тузла Турции, где произошла её перегрузка на китайское океанское судно «HIA YANG SHI YOU 278».

По данным таможни, путешествие длилось почти полтора месяца. Платформа является товаром Евразийского экономического союза и принадлежит компании ООО «Газпром флот». Самоподъёмная плавучая буровая установка «Амазон» будет задействована в геологоразведочных работах.

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