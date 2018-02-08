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Северо-Западный федеральный округ08.02.18 11:42

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Северо-Запада России в январе 2018 года уменьшилось на 0,8% по сравнению с январем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в январе 2018 года составило 9081,1 млн кВт∙ч, что на 0,8% меньше, чем в январе прошлого года.

Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Выработка электроэнергии в январе 2018 года составила 10795,2 млн кВт∙ч, что на 1,3% меньше, чем в январе 2017 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Центра и Урала, а также с зарубежными государствами: Финляндией, Норвегией, Белоруссией, Латвией, Эстонией и Литвой.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в январе 2018 года выработано 4918,6 млн кВт∙ч (45,6% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 1208,1 млн кВт∙ч (11,2% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), атомными электростанциями (АЭС) – 3756,4 млн. кВт∙ч (34,8% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), промышленными предприятиями (ТЭС ПП) – 912,1 млн кВт∙ч (8,4 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), ветроэлектростанциями (ВЭС) – менее 0,1 млн кВт∙ч (менее 0,1% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). По сравнению с январем прошлого года выработка ТЭС уменьшилась на 0,8%, выработка ГЭС увеличилась на 14,4%, выработка АЭС уменьшилась на 8,7%, выработка ТЭС ПП увеличилась на 13,0%, выработка ВЭС уменьшилась на 81,8%.

Уменьшение потребления в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года зафиксировано в энергосистемах: Новгородской области на 5,4%, Республики Карелия на 4,1%, Псковской области на 4,0%, Калининградской области на 2,4%, Республики Коми на 1,9% и Архангельской области на 1,3%.

Увеличение потребления в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года зафиксировано в энергосистемах: Мурманской области на 2,0% и Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 0,1%.

 

 

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