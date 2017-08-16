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Северо-Западный федеральный округ16.08.17 08:10

Президент РФ Владимир Путин в Калининграде обсудит развитие транспортной инфраструктуры Северо-Запада России

16 августа Владимир Путин совершит рабочую поездку в Калининградскую область. Глава государства проведёт совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, сообщает пресс-служба Кремля. В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, а также главы ряда регионов СЗФО.

Также в рамках рабочей поездки президент проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алихановым и осмотрит в аэропорту Храброво новый терминал, где ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.

Работы по реконструкции в калининградском аэропорту Храброво ведутся с 2013 года по двум направлениям: аэродромные объекты реконструируются за федеральные средства, аэровокзальный комплекс строится за счет инвестора. Сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвигались несколько раз. Ожидается, что полностью реконструкция аэровокзального комплекса завершится к чемпионату мира по футболу 2018 года, несколько игр которого пройдёт в Калининграде.

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Последние комментарии

Ирина
16.08.17 10:52
и у меня были такие непонятные вызовы: тренькнет звонок и замолчит, а в меню высвечивается номер пропущенного звонка. Теперь стало мне понятно, с чем это связано.
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