11 островов в Арктике открыли за последние пять лет гидрографы ВМФ РФКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВЫ: Генеральная уборка страны, или Как ОНФ борется со свалками в регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Северо-Западный федеральный округ31.10.17 06:30

Самый большой в Европе железнодорожный музей открылся в Петербурге

30 октября в Санкт-Петербурге открылся самый большой в Европе железнодорожный музей. Ровно 180 лет назад в России началось железнодорожное сообщение: первый поезд отправился в Царское Село из Петербурга.

Именно к этой юбилейной дате было приурочено открытие многофункционального музейного комплекса Российских железных дорог. Он расположился вблизи Балтийского вокзала на площади более 57 тысяч квадратных метров. В открытии нового музея приняли участие президент РЖД Олег Белозеров, министр транспорта Максим Соколов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков. Церемония началась с запуска символического интерактивно кольца времени, поворачивая которое, можно отследить всю историю железных дорог России и создание локомотивного и вагонного парка, узнать, как совершенствовалась и разрабатывалась железнодорожная техника в стране на протяжении почти двухсот лет.

В состав коллекции музейного комплекса вошли 28 тысяч экспонатов, 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций, а также образцы подвижного состава: паровоз С-68, артиллерийская установка ТМ-3-12, первый в истории России разрезной макет, построенный на базе действовавшего паровоза Эр-791-81, служебный вагон Китайско-Восточной железной дороги. И многие другие исторические экспонаты и модели будущего российских железных дорог.

Не смотря на высокий статус гостей, при осмотре экспозиции, чувствовалось их восхищение техникой и почти мальчишеский азарт. Министр, губернатор и другие официальные лица с радостью фотографировались около исторических объектов и интересовались проектами будущих высокоскоростных локомотивов.

Своими впечатлениями о посещении музея поделился Алексей Багаряков, исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад»: «Первые слова, которые приходят на ум после осмотра: уникально, впечатляюще и просто здорово! А еще испытываешь гордость за нашу страну, за наших инженеров и разработчиков таких уникальных моделей. И конечно приятно, что именно у нас на Северо-Западе, в Петербурге появилась первая железная дорога 180 лет назад, а сегодня открылся такой замечательный музей. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» – давний партнер ОАО «РЖД», кроме того, это один из наших учредителей. В течение пяти лет между нашими организациями осуществляется плодотворное сотрудничество по вопросам социально-экономического развития Северо-Запада.

У нас много совместных проектов, например, «Спаси жизнь», разработанный молодыми сотрудниками Октябрьской железной дороги и поддержанный полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном округе. Проект предусматривает создание обучающего мобильного приложения по правилам безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также системы оповещения родителей и детей о нахождении в опасной зоне. Для того чтобы побудить детей и родителей установить приложение, содержащее систему оповещения, на свои мобильные устройства, разработчики включили его в структуру современной компьютерной игры – квеста, призванной научить детей правилам поведения на железной дороге.  А можно и настоящий квест проводить, прямо в музее, так сказать, начальный этап. И прекрасно привозить сюда детей со всего СЗФО».

Как сообщает пресс-служба Стратегического партнерства «Северо-Запад», министр транспорта России Максим Соколов, выступая на открытие музея, так же подчеркнул, что новый комплекс будет не только выставочным. Здесь будут проходить лекции для студентов железнодорожных Высших учебных заведений и открытые уроки для школьников.

Для посетителей музей откроется в дни школьных каникул посещение будет бесплатным.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 85 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире08:30Новости. Информационная программа.09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Детка». Художественный сериал, 9 серия (16+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 21 копейку, евро – почти на 31 копейку-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика