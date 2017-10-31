Самый большой в Европе железнодорожный музей открылся в Петербурге

30 октября в Санкт-Петербурге открылся самый большой в Европе железнодорожный музей. Ровно 180 лет назад в России началось железнодорожное сообщение: первый поезд отправился в Царское Село из Петербурга.

Именно к этой юбилейной дате было приурочено открытие многофункционального музейного комплекса Российских железных дорог. Он расположился вблизи Балтийского вокзала на площади более 57 тысяч квадратных метров. В открытии нового музея приняли участие президент РЖД Олег Белозеров, министр транспорта Максим Соколов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков. Церемония началась с запуска символического интерактивно кольца времени, поворачивая которое, можно отследить всю историю железных дорог России и создание локомотивного и вагонного парка, узнать, как совершенствовалась и разрабатывалась железнодорожная техника в стране на протяжении почти двухсот лет.

В состав коллекции музейного комплекса вошли 28 тысяч экспонатов, 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций, а также образцы подвижного состава: паровоз С-68, артиллерийская установка ТМ-3-12, первый в истории России разрезной макет, построенный на базе действовавшего паровоза Эр-791-81, служебный вагон Китайско-Восточной железной дороги. И многие другие исторические экспонаты и модели будущего российских железных дорог.

Не смотря на высокий статус гостей, при осмотре экспозиции, чувствовалось их восхищение техникой и почти мальчишеский азарт. Министр, губернатор и другие официальные лица с радостью фотографировались около исторических объектов и интересовались проектами будущих высокоскоростных локомотивов.

Своими впечатлениями о посещении музея поделился Алексей Багаряков, исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад»: «Первые слова, которые приходят на ум после осмотра: уникально, впечатляюще и просто здорово! А еще испытываешь гордость за нашу страну, за наших инженеров и разработчиков таких уникальных моделей. И конечно приятно, что именно у нас на Северо-Западе, в Петербурге появилась первая железная дорога 180 лет назад, а сегодня открылся такой замечательный музей. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» – давний партнер ОАО «РЖД», кроме того, это один из наших учредителей. В течение пяти лет между нашими организациями осуществляется плодотворное сотрудничество по вопросам социально-экономического развития Северо-Запада.

У нас много совместных проектов, например, «Спаси жизнь», разработанный молодыми сотрудниками Октябрьской железной дороги и поддержанный полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном округе. Проект предусматривает создание обучающего мобильного приложения по правилам безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также системы оповещения родителей и детей о нахождении в опасной зоне. Для того чтобы побудить детей и родителей установить приложение, содержащее систему оповещения, на свои мобильные устройства, разработчики включили его в структуру современной компьютерной игры – квеста, призванной научить детей правилам поведения на железной дороге. А можно и настоящий квест проводить, прямо в музее, так сказать, начальный этап. И прекрасно привозить сюда детей со всего СЗФО».

Как сообщает пресс-служба Стратегического партнерства «Северо-Запад», министр транспорта России Максим Соколов, выступая на открытие музея, так же подчеркнул, что новый комплекс будет не только выставочным. Здесь будут проходить лекции для студентов железнодорожных Высших учебных заведений и открытые уроки для школьников.

Для посетителей музей откроется в дни школьных каникул посещение будет бесплатным.