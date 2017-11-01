Специалисты Мурманской областной научной библиотеки приняли участие в научной конференции « VII Межрегиональные Губернские чтения»

26-27 октября в Ленинградской областной научной библиотеке состоялись VII Межрегиональные Губернские чтения «Ленинградская область: страницы истории», посвященные 90-летию образования области.

Участниками научной конференции стали историки, филологи, краеведы, музейные и библиотечные специалисты Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также представители библиотек других территорий, ранее входивших в состав Ленинградской области: Псковской, Новгородской, Череповецкой и Мурманской.

С докладом «Библиотечное обслуживание населения Мурманска в 1920-1930-е годы» на чтениях выступила заведующая отделом краеведения Мурманской областной научной библиотеки Елена Михайлова. На чтениях обсуждались различные аспекты истории и культуры Ленинградской области, вопросы социально-экономического развития, национального состава населения, религиозной ситуации, топонимики.