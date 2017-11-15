Территория порта Сабетта увеличилась почти на 15 га за счёт искусственного земельного участка

ФГУП «Росморпорт» 13 ноября получило разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного участка в морском порту Сабетта.

Как сообщает пресс-служба предприятия, площадь нового объекта составила 14,75 га. Создание участка велось в рамках реализации проекта «Строительство объектов инфраструктуры морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе».

Искусственный земельный участок предназначен для размещения площадки факельной установки завода и объектов системы отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) и газового конденсата.

Строительство объектов осуществлялось в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Реализация проекта позволит увеличить производство сжиженного природного газа в стране в 2,5 раза – с 10 млн т/год до 30 млн т/год.