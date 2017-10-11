12-13 октября в Красноярске пройдёт VI Экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». Соорганизаторами конференции выступили Сибирский федеральный университет и АНО «Научно-исследовательский институт проблем экологии».

«Целью конференции является развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений наиболее острых вопросов экологической повестки», - заявила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

В работе конференции планируется участие врио губернатора Красноярского края Александра Усса, члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, членов краевого правительства, прокурора Красноярского края Михаила Савчина и других официальных лиц.

На секциях форума будут обсуждаться вопросы экологической эффективности при проведении модернизации производства и реализации технических решений. Особое внимание будет уделено внедрению наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Состоится круглый стол «Природоохранное законодательство: опыт применения, тенденции развития».

С докладом «Стратегия развития «Норильского никеля» и её экологическая составляющая» выступит вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. Запланированы доклады ректора СФУ Евгения Ваганова и исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.

На конференцию приглашены топ-менеджеры и профильные специалисты таких крупных компаний, как «РУСАЛ», «Сибирская генерирующая компания», «СУЭК». Они поделятся опытом своих предприятий в организации природоохранной деятельности и минимизации воздействия на окружающую среду.

В работе конференции также примут участие представители экспертного сообщества и экологических общественных организаций, среди которых: Всероссийское общество охраны природы, Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, Экологическая палата России, «Зеленый патруль», «Национальный экологический порядок».