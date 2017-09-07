В Петрозаводске проходят международные учения спасательных служб «Баренц Рескью 2017»

В Петрозаводске состоялось торжественное открытие международных учений спасательных служб «Баренц Рескью 2017». Учения проходят с 5 по 7 сентября, в котором принимают участие более 700 спасателей из Швеции, Норвегии, Финляндии и России.

Международные учения проводятся уже в восьмой раз. Спасатели из северных регионов отрабатывают на практике все этапы спасения, например, тушение лесного пожара в пограничной зоне, поиск и эвакуации пострадавших из зоны ЧС, а также действия по ликвидации дорожно-транспортного происшествия.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы Республики Карелия Александр Пшеницын, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сергей Шугаев, руководители финской, шведской и норвежской делегаций.

Мурманскую область на международных учениях представляют: заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по ГПС) полковник внутренней службы Артур Хачатрян, начальник отдела Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Казаков, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра - филиала ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России», в том числе два кинологических расчёта.

Наша справка:

Учения спасательных служб проводятся в рамках Соглашения между правительствами государств-членов Совета Баренцева/ Евроарктического региона один раз в два года, поочередно в каждом из четырех государств Баренцева региона. Первые Международные учения стран-участниц Баренц-региона в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялись в 2001 году в Швеции.