ЗНАКИ: Мария, преподаватель вокала, участница многих конкурсов, пришла в гости к астрологуВ областном центре начали работу мобильные прививочные кабинеты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Северо-Западный федеральный округ07.09.17 07:49

В Петрозаводске проходят международные учения спасательных служб «Баренц Рескью 2017»

В Петрозаводске состоялось торжественное открытие международных учений спасательных служб «Баренц Рескью 2017». Учения проходят с 5 по 7 сентября, в котором принимают участие более 700 спасателей из Швеции, Норвегии, Финляндии и России.

Международные учения проводятся уже в восьмой раз. Спасатели из северных регионов отрабатывают на практике все этапы спасения, например, тушение лесного пожара в пограничной зоне, поиск и эвакуации пострадавших из зоны ЧС, а также действия по ликвидации дорожно-транспортного происшествия.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы Республики Карелия Александр Пшеницын, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сергей Шугаев, руководители финской, шведской и норвежской делегаций.

Мурманскую область на международных учениях представляют: заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по ГПС) полковник внутренней службы Артур Хачатрян, начальник отдела Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Казаков, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра - филиала ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России», в том числе два кинологических расчёта.

Наша справка:

Учения спасательных служб проводятся в рамках Соглашения между правительствами государств-членов Совета Баренцева/ Евроарктического региона один раз в два года, поочередно в каждом из четырех государств Баренцева региона. Первые Международные учения стран-участниц Баренц-региона в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялись в 2001 году в Швеции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 159 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Поморник
06.09.17 19:51
Поборникам доступной среды рекомендую всего лишь один раз пройтись по маршруту: остановка общ. транспорта "Ул. Комсомольская" - переход под дорогой - мост через ж/д пути - проходная ММРП № 1. Прошу о
Комментарий к новости:«Преград для инвалидов должно быть меньше», - губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области
Kirill
06.09.17 17:47
Болтовня вокруг проблемы доступности среды для инвалидов начинает приобретать гротескные формы. А кто-нибудь задумается над проблемой безопасной среды для обычных граждан. Ведь сегодня во многих город
Комментарий к новости:«Преград для инвалидов должно быть меньше», - губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области
VflentinaKomarova
06.09.17 13:18
А когда будет повышение, он что не сказал? С худого козла -хоть шерсти клок
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам, не охваченным майскими указами, повысят на 4% - Минтруд
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире12:30«Знаки». азвлекательная программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ I полугодии 2017 года жители Мурманской области проявили высокую кредитную активность-PRO ВалютуНезначительная коррекция цен на нефть слабо влияет на изменение курсов валют-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика