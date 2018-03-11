В ЗВО доставлен танк времён Великой Отечественной войны «Шерман» поднятый со дна Баренцева моря

В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк «Шерман» времён Великой Отечественной войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

Поднятый на поверхность танк и доставленный в Лугу, по оценке специалистов, находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона уже приступят к реставрационно-восстановительным работам.

Планируется, что 9 мая наряду с другими экспонатами, отреставрированная боевая машина займет своё место в рядах развернутых экспозиций и её смогут увидеть все жители и гости Санкт-Петербурга.