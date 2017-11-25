Вектор задан: главы регионов поддержали инициативы стратегического партнерства «Северо-Запад»

Расширенное заседание наблюдательного совета стратегического партнерства «Северо-Запад» по вопросу основных направлений совместной работы с регионами СЗФО прошло 24 ноября в здании аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

В нём приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО, председатель Наблюдательного совета партнерства Николай Цуканов, помощник полномочного представителя президента РФ в СЗФО, председатель Экспертного совета партнерства Евгений Карпичев, исполнительный директор партнерства Алексей Багаряков, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представители губернаторского корпуса округа и крупных инфраструктурных компаний макрорегиона: от учредителей стратегического партнерства, до бизнес структур взаимодействующих с ним на условиях договора. Среди них: «Газпром газомоторное топливо», «Ленэнерго», «МСРК Северо-Запада», «Северсталь», «ОЖД», «Ростелеком» и другие.

В фокусе внимания – основные направления совместной работы регионов и партнерства, вопросы реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года», перспективы сопряжения стратегических документов инфраструктурных компаний и региональных схем территориального планирования.

Открывая заседание, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов подчеркнул, что сегодня Стратегическое партнерство проходит стадию интенсивного реформирования, задачи которого были поставлены в июле этого года. «Необходимо было перевести работу Партнерства в более конкретную плоскость. Несмотря на то, что организации уже пять лет, до 2016 года она проводила достаточно формальную работу. Некоторые субъекты федерального округа намеренно не вступали в число учредителей, например, Калининградская область, не понимая, чем именно может помочь данная структура. Поэтому была поставлена задача по дальнейшему совершенствованию деятельности стратегического партнерства «Северо-Запад». Больший путь за это короткое время мы уже прошли, разработана основная стратегия, подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом регионов и до конца года это осуществят все субъекты округа. Хочу отметить, что каждый регион имел право внести свои правки в договор, исходя из собственной специфики. И главное, что эта совместная работа направлена, прежде всего, на улучшение качества жизни населения», – подчеркнул Николай Цуканов.

Исполнительный директор стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков в своём докладе рассказал о новых формах взаимодействия с регионами. Это, прежде всего, подписание двусторонних Соглашений и выработка плана совместных мероприятий на 2018 год, эффективность реализации которых будет оцениваться по четкому набору индикаторов. За последний месяц такие соглашения подписаны с 4-мя регионами округа: Вологодской (1 ноября), Псковской (9 ноября), Мурманской (14 ноября) и Новгородской (22 ноября) областями. До конца года аналогичные документы будут заключены с остальными 7-ю субъектами Федерации. Практически готовы соглашения о совместной деятельности в 2018 году с ОЖД, ЛАЭС, Ленэнерго, МРСК Северо-Запад и другими бизнес-стурктурами.

Ещё одно нововведение, это так называемые «проектные офисы», их задача в координации и обобщении, в интересах федерального округа, мнений субъектов по ключевым социально-экономическим вопросам. По ним определены пять приоритетных направлений: Арктика, лесной комплекс, проект «Серебряное ожерелье России», программа «Цифровая экономика РФ», вопросы синхронизации стратегических документов и схем территориального планирования СЗФО.

Коснулись нововведения и внутренней структуры партнерства. «У нас изменился главный коллегиальный орган и вместо общего собрания, для участия в котором привлекалось по одному представителю из всех 89 участников, было принято решение сформировать наблюдательный совет, состоящий из трёх групп: постоянная группа в составе 5 человек (полпред президента, замполпреда, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей по СЗФО, губернатор Санкт-Петербурга и исполнительный директор партнёрства). Две другие группы включают представителей бизнеса и руководителей регионов так же по 5 человек, но с ротацией 1 раз в год. Во-вторых, было решено пересмотреть подход по привлечению новых учредителей, провести ревизию существующих учредителей и принять решение об исключении ряда компаний, чьи юрлица прекратили своё существование, либо абсолютно утратили связь с партнерством», – рассказал Алексей Багаряков.

Впервые в планах Партнерства реализация социальных проектов. Ближайший из них – организация новогодней экскурсионной поездки для детей сотрудников силовых структур, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных обязанностей. Таких семей в СЗФО более 200. Алексей Багаряков рассказал о сути инициативы: «Проект будет реализован в январские праздники, при поддержке Российских железных дорог, администраций регионов Северо-Западного федерального округа и Государственного Эрмитажа. В его рамках группа школьников разных регионов СЗФО в возрасте от 7 до 15 лет примет участие в поездке в Санкт-Петербург, где готовится большая и интересная программа пребывания, а затем поездом в Великий Устюг. Это будет яркий новогодний подарок для семей военнослужащих от имени Партнерства, аппарата полномочного представителя и всех наших учредителей».

Губернаторы регионов выразили одобрение реформированию стратегического партнерства и отметили улучшения работы в плане сопряжения действий субъектов СЗФО по улучшению социально-экономического положения. Так губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выразил надежду на помощь партнерства в синхронизации предложений арктических территорий по принятию федерального закона по Арктике. Глава Новгородской области предложил усилить работу с соседними субъектами РФ, не входящими в СЗФО, на предмет согласования решения вопросов по газификации и транспорту.

Так же было замечено, что на сегодня стратегическое партнерство «Северо-Запад» это фактически единственная организация такого формата, существующая в РФ. Губернаторы надеются на конструктивную работу по соглашениям и готовы расширять формы взаимодействия направленные на улучшения качества жизни населения СЗФО, сообщает Анастасия Колодина, руководитель пресс-службы стратегического партнерства «Северо-Запад»