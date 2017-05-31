Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Заседание было посвящено анализу выполнения в регионах округа в 2016 году майских указов президента России.

Открывая заседание, Николай Цуканов отметил, что указы президента РФ от 7 мая 2012 года охватывают все важнейшие сферы жизнедеятельности: образование и науку, здравоохранение, демографическую и социальную политику. Они включают в себя такие актуальные вопросы, как повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, предоставление государственных и муниципальных услуг через МФЦ, внедрение системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

«За период реализации майских указов удалось существенно повысить уровень заработной платы работников бюджетной сферы в регионах Северо-Запада России», – отметил полномочный представитель. Наиболее заметный рост уровня оплаты труда в период 2013-2016 годов отмечаются у врачей и работников медицинских организаций, педагогических работников учреждений дополнительного образования, социальных работников. «Всем регионам округа удалось решить острый вопрос доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет», – сказал Николай Цуканов.

Однако, как отметил полномочный представитель, несмотря на положительную динамику по ряду важнейших направлений, субъектам Федерации не удалось достичь в полном объёме всех сорока плановых значений показателей и индикаторов, установленных майскими указами и региональными «дорожными картами».

Губернатор Марина Ковтун представила анализ исполнения указов в Мурманской области, особо подчеркнув, что исполнение майских указов президента России определено как безусловный приоритет для правительства Мурманской области, всех региональных ведомств и органов местного самоуправления.

«Ежегодно по каждому из направлений мы определяем основные задачи, необходимые для достижения обозначенных ориентиров. Их обсуждение идет через возглавляемую мной комиссию по мониторингу достижения показателей, определённых в указах. В первоочередном порядке мы обеспечиваем поставленные задачи финансированием на каждый бюджетный год», – отметила Марина Ковтун.

Так, в результате концентрации усилий и ресурсов выправилась ситуация по ключевым показателям системы здравоохранения в регионе. Растет продолжительность жизни, минимальных значений достигла младенческая смертность, опережающими темпами снижается число умерших от болезней системы кровообращения. При этом Марина Ковтун подчеркнула, что дальнейшие усилия региональных властей будут сосредоточены на улучшении помощи онкобольным.

В результате реализации майских указов в Мурманской области а продолжаются позитивные изменения в системе образования. Плановыми темпами идёт ликвидация аварийного жилищного фонда. Успешным и популярным в регионе проектом стала сеть МФЦ.

Говоря о выполнении зарплатных показателей, Марина Ковтун обратила внимание на сложности с прогнозированием годовых планов с учётом перехода с прошлого года на новую методику, связанную с расчётом показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

Николай Цуканов поручил аппарату полномочного представителя совместно с заинтересованными регионами, с Минэкономразвития России, Минтруда и Росстатом проанализировать ситуацию, сложившуюся в отдельных регионах округа по достижению показателей уровня заработной платы работников бюджетной сферы.