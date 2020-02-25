Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Я прошу министра образования в отношении учреждений образования, в том числе города Мурманска. Я знаю, что там дискуссия по деньгам - возник опять неожиданно - разобраться, почему у нас там по количеству управленческого персонала в каждом учебном заведении превышает среднестатистическое. Может там у нас есть большой лимит экономии? Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей.