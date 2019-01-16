«Антивирус» в погонах

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:

- Если провести современную аналогию, то прокуратура - это «антивирус», стоящий на страже нормальной работы государства и жизни общества. Именно поэтому надзорные органы имеют независимый статус, стоят над системой. Такое положение - одновременно и главный ваш рабочий инструмент, и источник огромной ответственности. Гигантский груз лежит на ваших плечах, и то, как вы справляетесь с ним, вызывает глубокое уважение.