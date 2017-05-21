Слово не воробей...21.05.17 11:56
Арктики не будет – её заменят опорные зоны
Алексей Веллер, депутат Государственной Думы от Мурманской области:
- Вместо полноценного закона о приоритетном развитии арктических территорий, возможно, будет предложен другой механизм – закон о создании восьми опорных зон – по количеству, соответственно, северных регионов нашей страны… Что будет представлять из себя новый закон, о котором мы только слышим, а не видим, это закон об опорных зонах, я пока не знаю, потому что я не видел ещё текста…
Комментарии
-АналитикаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлилсяЛогистика в Арктике, или Ворота к природным кладовым Земли находятся в России
-Нам интересно Ваше мнение17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 398 человек
-Скоро в эфире14:30«Безымянная звезда». Художественный фильм (12+)16:45«Золотое дно Охотского моря». Документальный фильм (12+)17:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Столица». Тематическая программа19:30«Реванш». Художественный сериал, 21-22 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслугиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжают ставить рекорды по росту-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 35 копеек, доллара – почти на 31 копейкуДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуАО «АтомЭнергоСбыт» будет обращаться в правоохранительные органы с целью выявления направлений расходования денежных средств должников-банкротовНа Кольской АЭС в работе три энергоблока-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 маяВесна обострила отношения горожан с управляющими компаниями-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг