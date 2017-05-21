Арктики не будет – её заменят опорные зоны

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы от Мурманской области:

- Вместо полноценного закона о приоритетном развитии арктических территорий, возможно, будет предложен другой механизм – закон о создании восьми опорных зон – по количеству, соответственно, северных регионов нашей страны… Что будет представлять из себя новый закон, о котором мы только слышим, а не видим, это закон об опорных зонах, я пока не знаю, потому что я не видел ещё текста…