Александр Первухин, председатель СОП «Мурманский облсовпроф»:

- Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

Обратите внимание на формулировку: необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Иными словами, это – чтобы не умереть с голоду и не оказаться без жилья и без медицинской помощи при возникновении угрозы здоровью. Вроде бы все просто: нельзя платить меньше, чем необходимо для поддержания человека в трудоспособном состоянии.