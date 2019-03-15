Слово не воробей...15.03.19 10:21
Чтобы не умереть с голоду
Александр Первухин, председатель СОП «Мурманский облсовпроф»:
- Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.
Обратите внимание на формулировку: необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Иными словами, это – чтобы не умереть с голоду и не оказаться без жилья и без медицинской помощи при возникновении угрозы здоровью. Вроде бы все просто: нельзя платить меньше, чем необходимо для поддержания человека в трудоспособном состоянии.
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