Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»

Денис Клебанов, министр спорта и молодёжной политики Мурманской области:

- Я не буду заставлять кого-то что-то делать. Я не хочу ничего выдумывать. В спорте говорят: точечная селекция. Вот это мы и будем делать в Мурманской области, как в спорте, так и в молодёжной политике.