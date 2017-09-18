Для депутата родной муниципалитет - собственный дом

Наталия Ведищева, вице-спикер Мурманской областной думы:

- Действительно, очень важно, чтобы каждый избранный человек относился к своему муниципалитету, как к собственному дому. Старался, чтобы в нём было чисто, тепло и уютно. Чтобы деньги расходовались экономно и с пользой.