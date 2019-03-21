Хотя никакой войны нет

Д.О. Вернер А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553 Комментарий к новости: Депутаты поддержали проект федерального закона, которым устанавливается почётное звание «Перевал воинской славы»

Тамара Добрый день ! В нашем доме изначально было три подъезда. До того как я купила квартиру в этом доме, один подъезд был перекрыт. К дому пристроили здание. в котором размещается частная аптека. Чтобы поп Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?