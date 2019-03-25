Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области:

- Сигнал всем главам муниципальных образований и руководителям органов исполнительной власти, вице губернаторам: давайте настроимся все вместе на конструктивную работу и взаимодействие со всеми, в том числе и федеральными органами власти… Я просто призываю, это ключевой тезис… Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать. У нас задача одна, сделать так, чтобы Мурманская область совершила рывок в своём развитии. Поэтому работа в предстоящий период должна строиться исходя из конструктивного взаимодействия...

Бороться и воевать мы будем, только, знаете ли, с безразличием и раздолбайством, которого тоже везде у нас тоже хватает.