Слово не воробей...25.03.19 10:40
Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области:
- Сигнал всем главам муниципальных образований и руководителям органов исполнительной власти, вице губернаторам: давайте настроимся все вместе на конструктивную работу и взаимодействие со всеми, в том числе и федеральными органами власти… Я просто призываю, это ключевой тезис… Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать. У нас задача одна, сделать так, чтобы Мурманская область совершила рывок в своём развитии. Поэтому работа в предстоящий период должна строиться исходя из конструктивного взаимодействия...
Бороться и воевать мы будем, только, знаете ли, с безразличием и раздолбайством, которого тоже везде у нас тоже хватает.
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Последние комментарии
Колян
25.03.19 10:49
какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
Евгений
23.03.19 12:32
В Мурманской области за мусор с жителей будут собирать более 1 000 000 000 рублей ( одного миллиарда рублей !!!! ) в год. Куда такие деньги?????!!!!!!!!!! (753000*133*12) *** Евгений, можно принят
Комментарий к новости:133,56 рубля в месяц - жителям Мурманской области «подарили мусорный» тариф
Игорь В.
22.03.19 21:11
Решения ВВП неисповедимы - коммунальщика и строителя спровадил на Север! Вытащил лучшего из своей обоймы управленцев!! Теперь наконец-то Мурманск сможет освободиться от деревяшек, как обещали едроссы
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