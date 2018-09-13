Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ:

- Я считаю, что на сегодняшний день определенная неразбериха происходит в головах, потому что некорректно, нечётко идёт информационный поток. Проведя неделю в регионе, я вижу, что не все жители Мурманской области понимают, что законопроект, который Госдума вскоре будет рассматривать во втором чтении, предлагает для северян.