Алексей Лященко, депутат Госдумы от Мурманской области:

- Я первый раз в горе и сравнивать мне тяжело, но я видел много предприятий и производств, и здесь, на «Апатите», чувствуется культура производства, и в технологическом оснащении, и в быту.