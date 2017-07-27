Слово не воробей...27.07.17 10:49
Первый раз в горе
Алексей Лященко, депутат Госдумы от Мурманской области:
- Я первый раз в горе и сравнивать мне тяжело, но я видел много предприятий и производств, и здесь, на «Апатите», чувствуется культура производства, и в технологическом оснащении, и в быту.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 453 человека
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Последние комментарии
Павел К.
27.07.17 10:11
делать мне нечего, как переться в Североморск, чтобы посмотреть на войнушку-шутиху. Лучше около озера посидеть, рыбку на реке половить
Комментарий к новости:День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов
Kokarda
27.07.17 09:30
какой ажиотаж! Североморск - это военная база, туда местным-то не пробраться, а не то чтобы организовывать туристические поездки!! Надо чётко отделять понятия туризм и защита рубежей Родины!!!
Комментарий к новости:День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов
Ирина Яковлевна
26.07.17 21:08
Зашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж
Комментарий к новости:«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе
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