Слово не воробей...04.06.19 16:41
Резко увеличить нашу активность
Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» - директор Дирекции Северного морского пути:
- Мы свою задачу понимаем так: необходимо резко увеличить нашу активность на его акватории (СМП. – Ред.).
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