Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области:

- Проблема (социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. – Ред.) решается, и мы видим, как будет решаться в ближайшей перспективе. На сегодня никто из ветеранов войны не стоит в очереди, все они, а также члены их семей, имеющие право на получение жилья, свои права реализовали. По поводу ветеранов боевых действий, эта очередь тоже не стоит на месте. За время исполнения президентского указа по этому вопросу 68 ветеранов боевых действий улучшили жилищные условия. В этом году - двое. В очереди ещё более 20 человек.